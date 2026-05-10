Резолюцию о вотуме недоверия президенту Рамафосе внесли в парламент ЮАР

Оппозиционные партии ЮАР внесли в парламент резолюцию о вотуме недоверия президенту Сирилу Рамафосе. Об этом сообщает News 24.

Инициативу поддержали «Умконто ве сизве» во главе с экс-президентом Джейкобом Зумой и «Движение за африканское преобразование». Поводом стало решение Конституционного суда ЮАР вернуть в парламент вопрос об импичменте Рамафосы по делу о краже денег в его поместье «Фала-фала».

Лидер фракции «Умконто ве сизве» Джон Хлопе заявил, что партия вместе с миллионами граждан страны утратила доверие к способности Рамафосы руководить исполнительной властью в соответствии с конституцией и президентской присягой. Лидер «Движения за африканское преобразование» Вуйо Зунгула также считает, что дальнейшее пребывание Рамафосы у власти подрывает доверие южноафриканцев к высшему руководству страны.

Оппозиция требует не позднее 13 мая провести дебаты о включении резолюции в повестку парламента. При этом партия Зумы настаивает на тайном голосовании. Окончательное решение о порядке рассмотрения вопроса должна принять спикер Национальной ассамблеи Анжела Токо Дидиза.

Сам Рамафоса, по данным News 24, уходить в отставку не собирается, хотя решение Конституционного суда его обеспокоило. В администрации президента подчёркивают, что постановление суда касается парламентской процедуры, а не признания вины главы государства.

Даже при негативном для Рамафосы сценарии его отстранение маловероятно. Для импичмента нужны голоса двух третей депутатов Национального собрания, а у правящего «Африканского национального конгресса», который возглавляет президент, достаточно мандатов, чтобы не допустить такого исхода.

Скандал вокруг фермы «Фала-фала» начался в 2022 году. Бывший глава разведки ЮАР Артур Фрейзер заявил, что Рамафоса якобы скрыл кражу $4 млн со своей фермы в феврале 2020 года и не сообщил о крупной сумме наличной иностранной валюты финансовым властям. Рамафоса обвинения отверг. Он признал, что с фермы действительно украли деньги, но говорил о сумме $580 тыс. По его словам, эти средства были получены от бизнесмена из Судана за породистых быков и хранились под подушками дивана.

Позднее служба государственного защитника ЮАР не нашла в действиях Рамафосы нарушения конституции или законов. Резервный банк также не выявил нарушений валютного контроля. Сейчас в ЮАР продолжается судебный процесс по делу об ограблении фермы: обвиняемыми проходят трое человек.

Ранее Life.ru писал, что президент ЮАР Сирил Рамапоса в разговоре с Владимиром Путиным поддержал усилия России по украинскому урегулированию. Телефонный разговор лидеров состоялся в феврале. Путин и Рамапоса обсудили двустороннее сотрудничество, а также ситуацию вокруг Украины. Стороны подтвердили настрой на развитие взаимовыгодных связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах в рамках стратегического партнёрства России и ЮАР.