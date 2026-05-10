«Смеюсь!»: Люба из «Интернов» показала селфи без макияжа после слухов о пластике

Светлана Пермякова опубликовала кадры без макияжа и фильтров, показав себя с разных ракурсов. Актриса отреагировала на слухи о якобы сделанной пластике.

«А сегодня было солнышко. Вся моя лента в историях про мои «пластические операции». Смеюсь! Выкладываю со всех ракурсов, чтобы было больше поводов посплетничать. А-ля натурель. Всем тепла и добра», — подписала она свои фотографии.

Звезда сериала «Интерны» решила показать естественный внешний вид без косметики и обработки снимков. Публикация появилась на фоне обсуждений в сети о возможных изменениях во внешности артистки. Пермякова подчеркнула, что спокойно относится к подобным разговорам и не придаёт им значения.

Ранее Пермякова, запомнившаяся зрителям по роли медсестры Любы в сериале «Интерны», поделилась фотографией, на которой её внешний вид вызвал обсуждения в сети. Артистка также отметила, что не стремится скрывать возраст и воспринимает свою внешность естественно. По её словам, она обычная женщина 54 лет с собственным жизненным опытом.