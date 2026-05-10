Полиция Латвии задержала женщину из-за цветов флага России на сумке

В соцсетях распространяется видео из Латвии, на котором полиция останавливает женщину для проверки документов из-за расцветки её сумки, напоминающей российский триколор. Инцидент произошёл в День Победы 9 мая, когда на территории страны действовал запрет на символику СССР и РФ.

На записи видно, как сотрудники полиции останавливают женщину и начинают проверку документов. Поводом для внимания, как следует из контекста видео, стала сумка с полосами белого, синего и красного цветов бренда Tommy Hilfiger. Аксессуар, по информации из публикаций, был выпущен известным американским брендом и не связан с государственной символикой.

Отличие от флага России заключается в порядке цветов, который не совпадает с официальным расположением полос триколора. Несмотря на это, визуального сходства оказалось достаточно для проведения проверки.

Позже на кадрах видно, что один из полицейских возвращает документы женщине, после чего она продолжает свой путь. За кадром слышны комментарии очевидцев, которые с иронией обсуждают действия правоохранителей и выражают недоумение ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе рядом с Антакальнисским кладбищем сотрудники полиции задержали мужчину из-за символа на его одежде. У него была закреплена георгиевская лента, публичное использование которой в Литве запрещено и влечёт административную ответственность.