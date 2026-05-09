9 мая, 12:12

Полиция Вильнюса задержала мужчину с георгиевской лентой в День Победы

В Вильнюсе у Антакальнисского кладбища полиция задержала мужчину, у которого на одежде была георгиевская лента. На него составили административный протокол. Об этом сообщает агентство ELTA.

Мужчина пришёл с георгиевской лентой, которая была закреплена на одежде. В Литве публичное использование этого символа запрещено, за нарушение предусмотрена административная ответственность. Сотрудники полиции попросили мужчину дождаться оформления протокола рядом со служебным автомобилем.

Как отмечается в публикации, задержанный представился Павлом и заявил, что использовал символ для выражения своей позиции, подчеркнув, что осознаёт возможные последствия, включая штраф или арест.

Ранее в преддверии 9 Мая в Литве граждан предупреждали о возможных последствиях посещения памятных мест, связанных с советскими воинами. Ветерану войны в Афганистане, поступил звонок из департамента государственной безопасности Литвы. Представитель ведомства рекомендовал не посещать мемориалы 9 мая и предупредил о возможных последствиях в случае игнорирования этой рекомендации.

Милена Скрипальщикова
