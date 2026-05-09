В Риге в День Победы жители города приходят к памятнику советским солдатам на Покровском кладбище, принося цветы и зажигая свечи.

Горожане приносят цветы, включая гвоздики, и оставляют их у подножия памятника советским солдатам. Рядом с монументом зажигаются свечи в знак памяти и уважения к погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На месте также отмечается присутствие сотрудников полиции, контролирующих порядок во время мероприятий. Поток людей к мемориалу сохраняется на протяжении дня, несмотря на праздничный статус даты.

Ранее сообщалось о ситуации с сохранением памяти о советских солдатах в странах Прибалтики. В Латвии, Литве и Эстонии действуют ограничения, из-за которых возложение цветов к памятникам фактически затруднено или формально запрещено. Несмотря на это, жители находят способы почтить память погибших, обходя административные барьеры.