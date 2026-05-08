«Обронил случайно»: Активист раскрыл, как в Прибалтике обходят запреты на возложение цветов 9 Мая

В странах Прибалтики власти продолжают бороться с памятью о советских солдатах, павших в Великой Отечественной войне. Как рассказал РИА «Новости» активист Максим Рева, нести цветы к местам памятников по законам Латвии, Литвы и Эстонии сегодня фактически запрещено. Но люди находят способы почтить павших, минуя бюрократические препоны.

Вспоминая прошлогоднюю историю в эстонской Нарве, когда на месте демонтированного памятника танку Т-34 люди «приходили и вставляли цветы в газон», Рева пояснил, что сделать это можно вполне легально.

«Тут очень тонкий момент. Нет же нигде таблички: «Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы». Человек идёт, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Да ничего он не нарушил. Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он всё равно положит на газон», – сказал активист.

То же самое, по словам Ревы, происходит и в Риге. Жители столицы Латвии, желающие почтить память советских воинов, оставляют цветы на безымянных плитах.

Между тем ограничения на память вводятся не только в Прибалтике. Как ранее писал Life.ru, в Берлине на 8 и 9 мая вновь введены ограничения на демонстрацию российской и советской символики у военных мемориалов. Запрет затронет советские мемориалы в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Под запрет попали российские флаги, георгиевские ленты, военная форма, буквы V и Z.