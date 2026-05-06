В Берлине запретят символику России и СССР у мемориалов 8–9 мая

В Берлине 8 и 9 мая вновь введут ограничения на демонстрацию российской и советской символики у военных мемориалов. Об этом говорится в распоряжении столичной полиции. Запрет будет действовать с 06:00 8 мая до 22:00 9 мая. Ограничения коснутся советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде в районе Панков.

В этот период нельзя будет носить военную форму и её элементы, демонстрировать военные знаки отличия, георгиевские ленты, российские флаги и символы, связанные с Россией. Также под запрет попали буквы V и Z при одиночной или акцентированной демонстрации.

Кроме того, полиция запретила показывать флаг СССР, российские и советские военные флаги, флаги Белоруссии, Чеченской Республики, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Отдельно в документе говорится о запрете на исполнение российских и военных песен и маршей.

Часть ограничений не распространяется на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Для них сделаны исключения.

При этом в Берлине на 8 и 9 мая запланированы памятные мероприятия. В частности, 9 мая должно пройти траурное шествие в память о советских воинах, погибших во время Второй мировой войны.

Похожие меры в немецкой столице вводили и раньше. В прошлом году полиция разрешила провести гражданскую акцию «Бессмертный полк», но запретила использовать георгиевские ленты и символы V и Z. А в Латвии в этом году ограничили доступ к мемориалу с Вечным огнём на День Победы.