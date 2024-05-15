"Натуральные эсэсовцы и фашисты" : В Берлине полиция в День Победы скрутила мужчину за футболку с Путиным

В Берлине полицейские скрутили местного жителя, который был одет в футболку с изображением президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова и надписью "С любовью из России". Инцидент произошёл в День Победы рядом с мемориалом павшим советским воинам в центре столицы Германии, сообщает SHOT.

Вадим рассказывает, как его скрутили в центре Берлина за футболку с Путиным и Лавровым. Видео © Telegram / SHOT

Вадим Кёниг переехал из Казахстана в ФРГ более 30 лет назад. В Берлине он занимается активизмом и поддерживает политику, проводимую российскими властями. В День Победы к нему подошли полицейские и в грубой форме потребовали снять "провокационную" футболку. Мужчина ответил, что переодеться он может только в машине, и предложил проследовать до неё. Однако силовики, даже не дослушав Вадима, сразу же заломали его, посадили в автозак и оставили там минимум на три часа под палящим солнцем. В отделении сотрудники вели себя вызывающе и разными способами пытались вывести мужчину. Теперь его обвиняют в нарушении общественного порядка и грозят статьёй об интервенции.

"У меня такое ощущение, что Германия вернулась во времена Гитлера. Полиция себя ведёт как натуральные эсэсовцы и фашисты. Я живу опять же тут 30 лет и такого бардака не видел. Этот бардак начался при Шольце", — рассказал Вадим телеграм-каналу.