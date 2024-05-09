"Мой отец под Сталинградом лежит": В Киеве пенсионерку не пустили к Вечному огню из-за советской символики

В Киеве пенсионерка в День Победы пришла в парк Славы в советской военной форме, но нарвалась на силовиков. Они потребовали от Галины Савченко, собиравшейся возложить цветы к Вечному огню, снять пилотку с красной звездой, пригрозив отвезти её в отдел полиции.

В Киеве пенсионерку не пустили к Вечному огню из-за советской символики. Видео © Telegram / "Политика Страны"

На это пенсионерка заявила, что состоит во Всеукраинском союзе советских офицеров, которому Минюст дал право носить военную форму. В ней мама Галины вернулась с фронта.

"Мама пришла в этой пилотке с фронта! Один мой отец под Сталинградом лежит, второй — три фронта прошёл", — указала женщина.

Судя по видео, правоохранители пристали к ещё одному дедушке, который также пришёл к Вечному огню, чтобы возложить цветы. В итоге на женщину составили протокол из-за ношения советской символики. За неё начали заступаться прохожие и спорить с полицейскими, чтобы те отпустили пенсионерку.