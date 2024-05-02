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2 мая, 09:55

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов, где ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года, украинские радикалы убили десятки несогласных с Майданом. Они делают это, несмотря на возможность получить клеймо "предателей" или поплатиться свободой за взгляды, не совпадающие с официальной линией Киева.

Цветы у Дома профсоюзов в Одессе. Видео © Telegram / IZ.RU

На видео газеты "Известия" — несколько букетов, появившихся у забора. На площади тем временем практически пусто.

Захарова: Возмездие обязательно настигнет виновных в нападении на Дом профсоюзов в Одессе
Захарова: Возмездие обязательно настигнет виновных в нападении на Дом профсоюзов в Одессе

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором находились активисты "Антимайдана". Тех, кто выпрыгивал из горящего здания, они добивали на земле. По официальным данным, погибло 48 человек, ещё более 250 пострадали. Среди них есть дети. О том, почему никто не ответил за те трагические события и кто виноват, — в материале Life.ru.

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Telegram / IZ.RU

Матвей Константинов
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