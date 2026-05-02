Они играли нацистов, потому что знали их лично: Шокирующая правда о советских актёрах из Прибалтики Оглавление Альгимантас Масюлис: главный «фашист» СССР Виктор Лоренц: роль монстра по воспоминаниям Харий Лиепиньш: из солдата вермахта в актёры Тыну Аав: как стать обаятельным врагом В советских фильмах на роли нацистов нередко приглашали выходцев из прибалтийских республик. Life.ru разобрался, как создавался образ врага в советском кино и почему злодеев часто играли именно латыши, эстонцы и литовцы. 1 мая, 21:45

Альгимантас Масюлис: главный «фашист» СССР

Альгимантас Масюлис — один из самых известных литовских артистов, чья фильмография насчитывает десятки картин. Его строгое лицо, а также определённая лёгкая «неприязнь» в манере игры создавали впечатление, что этот актёр был идеальным выбором для ролей нацистов — он даже получил прозвище «главного фашиста СССР».

В фильме «Чужое имя» он сыграл капитана абвера, в картине «Чувства» — немецкого солдата, в «Сынах Отечества» — коменданта концлагеря, в «Думах о Ковпаке» — обергруппенфюрера Крюгера, в «Похищении «Савойи»» — нацистского преступника. В ленте «Если враг не сдаётся» Масюлис воплотил генерала Манштейна.

Альгимантас Масюлис был очень убедителен в роли штандартенфюрера Шварцкопфа. Фото © «Щит и меч» (1968), режиссёр Владимир Басов, сценаристы Владимир Басов, Вадим Кожевников / kino-teatr

Но самой известной ролью Масюлиса стал штандартенфюрер Вилли Шварцкопф в фильме «Щит и меч». В картине он предстал как безжалостный офицер-машина, во взгляде которого нет места таким качествам, как любовь, милосердие или сострадание. «Арийская» внешность вкупе с потрясающей игрой заставили зрителя поверить в то, что на экране настоящий нацистский злодей.

Яркие, хоть и отрицательные, роли стали для Масюлиса клеймом, но ему удалось выйти за эти рамки. Так, в «Балладе о доблестном рыцаре Айвенго» и «Чёрной стреле» он воплотил образы рыцарей. Но скоро в ленте «Чичерин» снова предстал в отрицательной роли английского дипломата-шпиона Брюса Локкарта.

Виктор Лоренц: роль монстра по воспоминаниям

Виктор Лоренц — латвийский актёр, чьё лицо и манера игры часто использовались для создания образов жестоких и холодных персонажей. Лоренц обладал типичной «арийской» внешностью. Его высокие скулы, строгие черты лица и взгляд, который казался будто бы отстранённым и холодным, сделали его идеальным кандидатом на роли бесчувственных злодеев.

Советскому зрителю актёр запомнился прежде всего благодаря роли в картине Элема Климова «Иди и смотри», где Лоренц сыграл командира немецкого карательного отряда штурмбаннфюрера Вальтера Штайна. При этом в годы, когда происходило действие фильма, Лоренц в реальности служил в Латышском легионе СС, но в мае 1945 года сдался советским солдатам. Поэтому артист не понаслышке знал о том, чем нацисты занимались в годы войны, а во время работы над фильмом смог воплотить свои воспоминания на съёмочной площадке, что только укрепило образ монстра и негодяя.

Лоренца трудно было назвать востребованным актёром, поскольку за свою карьеру он сыграл лишь в шести картинах. Причём фильм «Иди и смотри» стал последней его работой в этом качестве. Роль нациста принесла ему славу, но в то же самое время сделала его заложником. Это наложило отпечаток даже на его личную жизнь.

Латвийский актёр Виктор Лоренц очень убедительно сыграл командира фашистских карателей. Фото © «Иди и смотри» (1985), режиссёр Элем Климов, сценаристы Алесь (Александр) Адамович, Элем Климов / kino-teatr

Харий Лиепиньш: из солдата вермахта в актёры

Еще одним актёром, который в годы войны оказался во вражеском стане, был Харий Лиепиньш. В 1943 году он был мобилизован в Латышский легион СС. В 1945 году его арестовали и направили на работы в Воркуту. В дальнейшем было организовано расследование, в ходе которого было установлено, что Лиепиньш участия в карательных операциях не принимал и всю войну отсидел в штабе писарем, поэтому его реабилитировали. Но есть и версия, согласно которой судьбу Хария изменило постановление Совета Министров СССР «О возвращении на родину репатриантов — латышей, эстонцев и литовцев». Оно было принято по ходатайству руководителей Латвийской ССР, настаивавших на том, что большинство латышей, служивших в вертмахте и СС, были мобилизованы принудительно, — и советская власть поверила.

В фильме «Два года над пропастью» Лиепиньш сыграл начальника гестапо, в картине «Безумие» — немецкого лейтенанта, в «Испанском варианте» — группенфюрера Дуфнера, в фильме «Я всё помню, Ричард» — военнослужащего-нациста, а в «Контрударе» — фельдмаршала Манштейна. Коллеги по съёмочной площадке шутили, что Харию очень идёт форма вермахта, даже не подозревая, что попали в точку.

Всего Лиепиньш сыграл в 40 картинах и был одним из самых узнаваемых актёров СССР. Разве что ассоциация со «злодеем» стала для него настоящим клеймом. Но в 1980 году на экраны вышел популярный сериал «Долгая дорога в дюнах», где Харий сыграл адвоката, что немного помогло изменить зрительское восприятие.

Харий Лиепиньш в молодости был в легионе СС, а потом стал актёром. Фото © «Контрудар» (1985), режиссёр Владимир Шевченко, сценарист Игорь Малишевский / kino-teatr

Тыну Аав: как стать обаятельным врагом

Тыну Аав занимает в ряду «нацистских» актёров особое место. В отличие от многих коллег, которых активно приглашали именно на роли откровенно жестоких персонажей, Аав играл «нестандартных» врагов.

Его внешность не была подчеркнуто «арийской», но артист обладал важным качеством — сдержанностью и внутренней дистанцией. Поэтому на экране он воплощал роли, которые внешне корректны и в чём-то даже обаятельны, но внутренне всё равно оставались «чужими».

В фильме «Жаворонок» он сыграл немца, которого провожают на фронт. Казалось бы, его герой — враг, но в то же самое время не успел отличиться жестокостью. Также он играл нацистов в картинах «Освобождение» и «Последний рейс «Альбатроса».

Эстонец Тыну Аав смог перешагнуть «нацистское» амплуа. Фото © «Жаворонок» (1964), режиссёры Никита Курихин, Леонид Менакер, сценаристы Михаил Дудин, Сергей Орлов / kino-teatr

Несмотря на наличие у актёра «нацистского» амплуа, его трудно было назвать заложником именно таких ролей. При этом сам актёр подчёркивал в интервью, что национальность не была определяющим фактором. Гораздо важнее была способность передать характер — убедительно сыграть человека, независимо от того, положительный он или отрицательный.

В СССР действительно на роли нацистов зачастую приглашали актёров из Прибалтики. Но в данном случае не играли роль их национальность или какое-то предвзятое отношение в СССР к выходцам из Латвии, Литвы и Эстонии. Ставка на прибалтийских артистов делалась по иным причинам: их в целом «несоветский», «арийский» облик помогал создавать убедительный образ немцев и офицеров Третьего рейха.

Природная сдержанность, холодность этих актёров, их умение «не моргнуть глазом» позволяли визуально и эмоционально отделить их персонажей от советских героев. Так в кино закреплялся типаж противника — не только агрессивного, но и внутренне чуждого: расчётливого, немногословного, хладнокровного, поэтому и намного более опасного.

Так артисты-прибалты успешно сочетали выразительную внешность с сильной актёрской школой. Однако у этого была и обратная сторона — их харизма, а у кого-то и воспоминания из реальной жизни давали такое сочетание, что в них видели исключительно злодеев. И не всем удалось это преодолеть.

Авторы Альмир Хабибуллин