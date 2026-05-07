В преддверии 9 Мая литовские власти предупреждают граждан, планирующих возложить цветы к памятникам советским воинам, о возможных неприятных последствиях. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала активистка Камиле, проживающая в Вильнюсе.

По её словам, несколько дней назад её родственнику — ветерану войны в Афганистане — позвонили из департамента государственной безопасности Литвы. Сотрудник ведомства рекомендовал не ходить к мемориалам 9 мая, добавив, что «могут быть последствия».

Аналогичный случай произошёл в городе Шяуляй. Правозащитник, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, рассказал, что к нему во двор дома пришли двое представителей Союза стрелков Литвы.

«Беседа во дворе дома длилась около пяти минут. «Гости» сказали: «Лучше воздержись от активных шагов 9 мая», — сообщил он.

Член совета Союза наблюдателей за правами человека Литвы Збигнев Гашка назвал такие действия властей попыткой запугать тех, кто хочет отметить День Победы. Он подчеркнул, что подобные меры противоречат международным нормам, Уставу ООН и конституции Литовской Республики.

«Очень жаль, что спецслужбы попирают основы прав человека и конституцию Литвы… Как ситуация сложится в этом году, увидим в День Победы», — заключил Гашка.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство разослало ноту всем аккредитованным дипмиссиям в ответ на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву в День Победы. Её слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства. Также МИД России настоятельно рекомендовал властям иностранных государств отнестись с предельной серьёзностью к данному сообщению. В связи с неизбежностью ответного удара ВС РФ по Киеву, включая центры принятия решений, в случае осуществления киевским режимом своих преступных террористических намерений в период празднования Великой Победы, необходимо заблаговременно эвакуировать из города персонал дипломатических и других представительств, а также граждан.