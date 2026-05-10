День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 14:00

В Кабуле задержали двух журналистов TOLO News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 279photo Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 279photo Studio

Телеканал TOLO News сообщил о задержании двух своих журналистов в Кабуле. Причина пока не раскрывается. Сотрудники службы безопасности в комментарии телеканалу заявили, что подробности станут известны после соответствующих процедур.

«Представители местных СМИ сообщили, что талибы вечером в четверг арестовали Мансура Ниязи, ведущего Tolo News», — говорится в публикации.

Уточняется, что Ниязи исчез после создания документального фильма о Линии Дюранда — непризнанной Кабулом границе между Афганистаном и Пакистаном.

TOLO News начал вещание в 2010 году и входит в крупнейшую медиагруппу Афганистана Moby Media Group. Её головной офис расположен в Кабуле, в стране работают 15 корпунктов, также есть офис в ОАЭ. Основателем и исполнительным директором компании является австралиец афганского происхождения Саад Мохсени.

В Афганистане при стрельбе в Герате погибли 7 человек
В Афганистане при стрельбе в Герате погибли 7 человек

Ранее сообщалось, что в провинции Герат запретили прилегающие и приметные хиджабы. Афганки должны носить свободную одежду, которая не привлекает внимание.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Афганистан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar