В Кабуле задержали двух журналистов TOLO News

Телеканал TOLO News сообщил о задержании двух своих журналистов в Кабуле. Причина пока не раскрывается. Сотрудники службы безопасности в комментарии телеканалу заявили, что подробности станут известны после соответствующих процедур.

«Представители местных СМИ сообщили, что талибы вечером в четверг арестовали Мансура Ниязи, ведущего Tolo News», — говорится в публикации.

Уточняется, что Ниязи исчез после создания документального фильма о Линии Дюранда — непризнанной Кабулом границе между Афганистаном и Пакистаном.

TOLO News начал вещание в 2010 году и входит в крупнейшую медиагруппу Афганистана Moby Media Group. Её головной офис расположен в Кабуле, в стране работают 15 корпунктов, также есть офис в ОАЭ. Основателем и исполнительным директором компании является австралиец афганского происхождения Саад Мохсени.

Ранее сообщалось, что в провинции Герат запретили прилегающие и приметные хиджабы. Афганки должны носить свободную одежду, которая не привлекает внимание.