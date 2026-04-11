В Афганистане при стрельбе в Герате погибли 7 человек

Неизвестные открыли огонь по отдыхающим в афганской провинции Герат. Об этом сообщили в МВД страны. По данным ведомства, вооружённые люди прибыли на мотоциклах и начали стрельбу по гражданским. Нападение произошло в районе уезда Инджиль рядом с местом отдыха. Люди находились в парке.

«Трагедия произошла рядом с парком отдыха в деревне Габарзун уезда Инджиль провинции Герат. Неизвестные вооруженные лица на мотоциклах открыли огонь по гражданам, которые собрались там для отдыха и прогулок», — приводит слова представителя МВД портал Ariana news.

По предварительным данным, погибли семь человек, ещё 13 получили ранения. Состояние части пострадавших остаётся тяжёлым. Их доставили в медицинские учреждения региона. Личности нападавших и мотивы устанавливают.

Ранее Афганистан заявил о 400 погибших и 250 раненых после пакистанского удара по Кабулу. Трагедия произошла в реабилитационном центре для наркозависимых «Омид». Огромное здание, рассчитанное примерно на две тысячи коек, оказалось почти полностью разрушено.