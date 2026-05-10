«Приворот любой ценой»: Скуфы несут мешки денег колдуньям, чтобы привязать любимых

К эзотерикам за магическими услугами мужчины обращаются чаще женщин, особенно когда речь идёт о приворотах и личной жизни. Об этом Mash сообщили профессиональные эзотерики.

Около 35% клиентов составляют мужчины, тогда как на женщин приходится примерно 65%. Основные запросы связаны с деньгами, карьерой и романтическими отношениями, отмечают практики эзотерических услуг.

Особое внимание вызывают обращения мужчин старше 35 лет, которые, по словам эзотериков, нередко просят не просто гадание, а более жёсткие ритуалы, связанные с «привязкой» партнёрши. В подобных случаях речь идёт о дорогостоящих услугах, при этом последствия и возможные риски, включая крайне тяжёлые сценарии, клиентов часто не останавливают.

Представители эзотерической сферы утверждают, что такие заказчики нередко действуют из-за неуверенности в себе и стремления получить желаемый образ отношений. На другом полюсе находятся мужчины, ориентированные на карьеру и бизнес: они чаще просят помощи в достижении успеха и росте доходов.

В вопросах личной жизни женщины, по наблюдениям практиков, чаще стремятся повлиять на партнёров, например, избавиться от вредных привычек у спутников, тогда как мужчины нередко обращаются с просьбами наладить семейные отношения или вернуть бывших партнёров.

Ранее сообщалось, что одиночество может быть не просто жизненным этапом, а отражением глубинных внутренних процессов и установок. У многих женщин повторяются одинаковые сценарии в отношениях, из-за которых рядом снова и снова появляются неподходящие партнёры.