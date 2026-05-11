День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 04:58

В двух посёлках Якутии объявили эвакуацию из-за подъёма воды в реке Лена

Обложка © MAX / Администрация Ленского района

Обложка © MAX / Администрация Ленского района

В Ленском районе Якутии объявлена экстренная эвакуация жителей двух посёлков — Витим и Пеледуй из-за резкого подъёма воды в реке Лена. Об этом сообщила местная администрация.

Подтопление в Пеледуе и Витиме. Видео © MAX / Администрация Ленского района

  • Подтопление в Витиме и Пеледуе. Фото © MAX / Администрация Ленского района
    Подтопление в Витиме и Пеледуе. Фото © MAX / Администрация Ленского района
  • Подтопление в Витиме и Пеледуе. Фото © MAX / Администрация Ленского района
    Подтопление в Витиме и Пеледуе. Фото © MAX / Администрация Ленского района
  • Подтопление в Витиме и Пеледуе. Фото © MAX / Администрация Ленского района
    Подтопление в Витиме и Пеледуе. Фото © MAX / Администрация Ленского района
  • Подтопление в Витиме и Пеледуе. Фото © MAX / Администрация Ленского района
    Подтопление в Витиме и Пеледуе. Фото © MAX / Администрация Ленского района

Подтопление в Витиме и Пеледуе. Фото © MAX / Администрация Ленского района

1 / 4

По данным единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), в Пеледуе прорвало ледяной затор. Вода поднялась до 1305 см, снизившись за час на 35 см, при этом ледоход остаётся плотным. В зоне подтопления оказались 20 жилых домов, эвакуированы 37 человек, включая 14 детей. Критическая отметка для посёлка составляет 1200 см.

В Витиме вода достигла 1058 см, что выше критического уровня 950 см, с учётом дамбы — 1090 см. Подтоплений домов не зафиксировано. На реке наблюдается редкий ледоход, затор находится ниже гидропоста. Для защиты территории продолжается отсыпка дамбы.

На Урале локализовали пожар, затронувший семь домов
На Урале локализовали пожар, затронувший семь домов

Ранее в Якутии на реке Амге лодка наскочила на затопленное дерево, перевернулась и затонула. Только один из двух человек, находившихся на борту, смог выбраться и рассказать о произошедшем. Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Якутская транспортная прокуратура также выясняет обстоятельства происшествия.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar