В двух посёлках Якутии объявили эвакуацию из-за подъёма воды в реке Лена

В Ленском районе Якутии объявлена экстренная эвакуация жителей двух посёлков — Витим и Пеледуй из-за резкого подъёма воды в реке Лена. Об этом сообщила местная администрация.

По данным единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), в Пеледуе прорвало ледяной затор. Вода поднялась до 1305 см, снизившись за час на 35 см, при этом ледоход остаётся плотным. В зоне подтопления оказались 20 жилых домов, эвакуированы 37 человек, включая 14 детей. Критическая отметка для посёлка составляет 1200 см.

В Витиме вода достигла 1058 см, что выше критического уровня 950 см, с учётом дамбы — 1090 см. Подтоплений домов не зафиксировано. На реке наблюдается редкий ледоход, затор находится ниже гидропоста. Для защиты территории продолжается отсыпка дамбы.

Ранее в Якутии на реке Амге лодка наскочила на затопленное дерево, перевернулась и затонула. Только один из двух человек, находившихся на борту, смог выбраться и рассказать о произошедшем. Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Якутская транспортная прокуратура также выясняет обстоятельства происшествия.