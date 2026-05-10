На Урале локализовали пожар, затронувший семь домов

Спасателям удалось локализовать возгорание в посёлке городского типа Бисерть Свердловской области. Огонь успел уничтожить семь частных жилых строений.

К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Сохранялась угроза переброски пламени на соседние участки из-за порывистого ветра. Для возможной эвакуации жителей власти подготовили пункты временного размещения.

Площадь, пройденная огнём, по данным регионального главка МЧС, составила 800 квадратных метров. Сейчас угроза дальнейшего распространения пожара отсутствует.

