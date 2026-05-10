10 мая, 09:05

На Урале локализовали пожар, затронувший семь домов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Спасателям удалось локализовать возгорание в посёлке городского типа Бисерть Свердловской области. Огонь успел уничтожить семь частных жилых строений.

К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Сохранялась угроза переброски пламени на соседние участки из-за порывистого ветра. Для возможной эвакуации жителей власти подготовили пункты временного размещения.

Площадь, пройденная огнём, по данным регионального главка МЧС, составила 800 квадратных метров. Сейчас угроза дальнейшего распространения пожара отсутствует.

Ранее Life.ru писал, что пожар в баре «Подозрительные лица» в Москве локализовали на 450 «квадратах». По предварительным данным, пострадавших нет. Постройка является объектом культурного наследия регионального значения.

Дарья Денисова
