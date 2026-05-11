Богатейший житель Лос-Анджелеса оставил семье в наследство долги

После смерти американского предпринимателя Гэри Уинника, основателя телекоммуникационной компании Global Crossing, выяснилось, что его семья может потерять имущество из-за крупных долгов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Гэри Уинник в 1990-х считался одним из самых богатых людей Лос-Анджелеса. Его компания Global Crossing стала одним из лидеров телекоммуникационного рынка на фоне интернет-бума. Бизнес строился на идее создания глобальной сети подводных кабелей, которая должна была обеспечить контроль над будущими цифровыми коммуникациями.

В тот период предприниматель владел одним из самых дорогих домов в США, а также был известен крупными активами и благотворительными пожертвованиями. По данным The Wall Street Journal, после краха доткомов и падения спроса на телекоммуникационные мощности компания столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами и в 2002 году объявила о банкротстве.

Несмотря на это, семья бизнесмена продолжала жить в дорогой недвижимости, включая особняк Casa Encantada в Бел-Эйр, дом в Малибу и квартиру в Нью-Йорке, а также сохраняла коллекцию произведений искусства. Позже выяснилось, что значительная часть активов была заложена под кредиты. Общий долг семьи в итоге вырос до 155 миллионов долларов.

Вдова предпринимателя Карен Уинник заявила в суде, что не была осведомлена о реальном финансовом положении семьи и масштабах задолженности. По её словам, супруг скрывал необходимость заимствований для поддержания прежнего уровня жизни.

