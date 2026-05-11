11 мая, 08:00

Богатейший житель Лос-Анджелеса оставил семье в наследство долги

Обложка © Wikipedia / Riaz162

После смерти американского предпринимателя Гэри Уинника, основателя телекоммуникационной компании Global Crossing, выяснилось, что его семья может потерять имущество из-за крупных долгов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Гэри Уинник в 1990-х считался одним из самых богатых людей Лос-Анджелеса. Его компания Global Crossing стала одним из лидеров телекоммуникационного рынка на фоне интернет-бума. Бизнес строился на идее создания глобальной сети подводных кабелей, которая должна была обеспечить контроль над будущими цифровыми коммуникациями.

В тот период предприниматель владел одним из самых дорогих домов в США, а также был известен крупными активами и благотворительными пожертвованиями. По данным The Wall Street Journal, после краха доткомов и падения спроса на телекоммуникационные мощности компания столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами и в 2002 году объявила о банкротстве.

Несмотря на это, семья бизнесмена продолжала жить в дорогой недвижимости, включая особняк Casa Encantada в Бел-Эйр, дом в Малибу и квартиру в Нью-Йорке, а также сохраняла коллекцию произведений искусства. Позже выяснилось, что значительная часть активов была заложена под кредиты. Общий долг семьи в итоге вырос до 155 миллионов долларов.

Вдова предпринимателя Карен Уинник заявила в суде, что не была осведомлена о реальном финансовом положении семьи и масштабах задолженности. По её словам, супруг скрывал необходимость заимствований для поддержания прежнего уровня жизни.

Ранее сообщалось, что премиальный модный бренд Walk of Shame, вещи которого выбирали Рианна, Кэти Перри, Рената Литвинова и Эль Фэннинг, столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. Счета компании были арестованы, а суммарные убытки превысили 45 млн рублей.

Милена Скрипальщикова
