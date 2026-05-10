Любимый бренд одежды Рианны и Кэти Перри оказался на грани банкротства

Премиальный бренд Walk of Shame, одежду которого выбирали Рианна, Кэти Перри, Рената Литвинова и Эль Фэннинг, оказался в тяжёлом финансовом положении. Счета компании арестованы, а убытки превысили 45 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По отчётности за 2024 год, у ООО «Волк оф Шейм Москоу» была нулевая выручка. Для сравнения, в 2022-м марка заработала почти 6 млн рублей, а в 2023-м — всего 674 тыс. Активы обнулились ещё годом ранее, при этом фирма накопила 632 тыс. рублей налогов и пеней, которые уже погасила.

Кроме того, компания частично проиграла два суда: на 2,6 млн рублей по займам и ещё на 157 тыс. рублей — поставщику тканей. На этом фоне цены у бренда остаются на уровне люкса: пиджаки доходят до 180 тыс., плащи — до 205 тыс., рубашки — до 42 тыс. рублей.

Основатель и пиар-группа оперативный комментарий дать не смогли.

