Люксовый бренд Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России

Итальянский модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России, несмотря на ранее заявленный уход с рынка. Это выяснило РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента.

Заявка на регистрацию бренда была подана в июне 2025 года. Решение о её одобрении ведомство приняло в мае текущего года. Речь идёт о товарном знаке итальянского модного дома Bottega Veneta, который входит в люксовую группу Kering.

В 2022 году, компания Kering заявляла о прекращении работы своих бутиков в России. В группу входят также такие бренды, как Gucci и Balenciaga.

Ранее южнокорейская компания LG подала в России сразу пакет заявок на регистрацию товарных знаков, связанных с телевизионными технологиями и системами искусственного интеллекта. Речь идёт об одиннадцати обозначениях, которые включают как действующие, так и новые бренд-линейки производителя.