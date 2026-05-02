LG подала в Роспатент 11 заявок на регистрацию товарных знаков
Логотип LG.
Южнокорейская корпорация LG подала одиннадцать заявок на регистрацию товарных знаков в Российской Федерации. Все они связаны с телевизионными технологиями и искусственным интеллектом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Среди заявленных марок — LG OLED evo AI, LG OLED AI, LG Micro RGB evo AI, LG Mini RGB evo AI, LG QNED evo AI, LG QNED AI, LG QNED Mini LED AI, LG NANO 4K UHD AI, LG UHD AI, LG Gallery TV AI и LG Smart TV AI. Все они, судя по названиям, относятся к линейкам премиальных телевизоров с элементами «умного» управления.
Ранее сообщалось, что с 1 мая в России ввели обязательную маркировку электроники. Теперь производители и продавцы должны наносить специальные коды на товары, а покупатели смогут проверять легальность покупки через приложение «Честный знак». Это сделано для борьбы с контрафактом. В системе уже зарегистрировались 19 тысяч компаний. Ожидается, что нелегальный оборот снизится на 15–20%, а доходы российских компаний вырастут.
