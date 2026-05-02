LG подала в Роспатент 11 заявок на регистрацию товарных знаков

Южнокорейская корпорация LG подала одиннадцать заявок на регистрацию товарных знаков в Российской Федерации. Все они связаны с телевизионными технологиями и искусственным интеллектом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Среди заявленных марок — LG OLED evo AI, LG OLED AI, LG Micro RGB evo AI, LG Mini RGB evo AI, LG QNED evo AI, LG QNED AI, LG QNED Mini LED AI, LG NANO 4K UHD AI, LG UHD AI, LG Gallery TV AI и LG Smart TV AI. Все они, судя по названиям, относятся к линейкам премиальных телевизоров с элементами «умного» управления.