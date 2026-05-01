«Честный знак»: что изменит обязательная маркировка телефонов и ноутбуков с 1 мая

С 1 мая в России вводится обязательная маркировка электроники — смартфонов, планшетов, ноутбуков, ламп, розеток, печатных плат и другой подобной продукции. Об этом РИА «Новости» рассказали в системе «Честный знак».

Теперь производители и продавцы обязаны наносить специальные коды на товары, а покупатели смогут проверять легальность покупки через приложение «Честный знак».

Маркировка нужна, чтобы бороться с контрафактом и вытеснять с рынка нечестных игроков. Те, кто работает по закону, надеются, что мера поможет им увеличить продажи, а теневым компаниям придётся либо «обеляться», либо уходить.

В «Честном знаке» уже зарегистрировались 19 тысяч компаний. Одна из них, компания «Сила», отмечает, что маркировка упростит отчётность перед Минпромторгом и ускорит выпуск новой продукции.

Глава Консорциума печатных плат Ольга Кожуховская ожидает, что нелегальный оборот снизится на 15–20%, а доходы российских компаний вырастут.

«Отрасль готова к старту нанесения кодов на платы и ожидает, что мера позволит вытеснить с рынка недобросовестных конкурентов. Наши прогнозы – снижение нелегального оборота на 15-20%, что позитивно скажется на доходах российских компаний», — сказала она.

По подсчётам аналитиков, за шесть лет легальный бизнес может получить дополнительно больше 50 миллиардов рублей — эти деньги уйдут из тени. Бюджет государства за тот же период пополнится примерно на 20 миллиардов рублей.

