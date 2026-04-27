Британская компания Jaguar Land Rover зарегистрировала в России товарный знак с логотипом марки Jaguar. Заявка была подана в Роспатент в марте 2025 года.

Документ охватывает сразу несколько направлений — от автомобильных масел и техники до рекламных, страховых и сервисных услуг. Всего речь идёт о 16 классах международной классификации товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что ещё один известный зарубежный бренд — Louis Vuitton — также оформил права на свои товарные знаки в России. В Роспатенте были зарегистрированы различные элементы фирменного стиля компании, включая вариации логотипа LV с изображением руки, а также знак Louis Vuitton Trunks & Bags.