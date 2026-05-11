У летучих мышей в Таиланде нашли новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса выявлен у летучих мышей в Таиланде, при этом случаев заражения людей не зарегистрировано. О находке заявили в Министерстве цифровых технологий в экономике и обществе Таиланда совместно с департаментом контроля заболеваний Министерства здравоохранения.

По данным исследований, этот штамм вируса обладает меньшей патогенностью и способностью к передаче по сравнению с CoViD-19. Отдельно подчёркивается, что вакцины против коронавируса сохраняют эффективность в снижении тяжести возможного заболевания. Власти оценивают угрозу вспышки как низкую.

Информация о выявлении вируса получила значительное внимание в соцсетях, после чего была дополнительно проверена и подтверждена таиландским Центром по борьбе с фейковыми новостями.

Ранее врачи обратили внимание на особенности нового штамма коронавируса «цикада», который по-разному протекает у взрослых и детей. У взрослых с уже сформированным гибридным иммунитетом инфекция чаще проходит в лёгкой форме и напоминает обычное респираторное заболевание.