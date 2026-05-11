Бизнес просел, спасают шабашки: Ревва плотно взялся за корпоративы за 12 млн

Компании Александра Реввы столкнулись с финансовыми проблемами, а одной из них может грозить ликвидация. При этом сам артист активно зарабатывает на частных концертах, где его гонорар доходит до 10–12 млн рублей, пишет «База».

В России у Реввы зарегистрированы три компании, связанные с продюсированием музыки и продажей билетов на концерты. Однако, по данным финансовой отчётности за 2025 год, дела у бизнеса артиста идут не лучшим образом. Самая сложная ситуация сложилась у компании «Билеткафе». После рекордного для неё 2024 года, когда выручка составила 3 млн рублей, в 2025-м фирма ничего не заработала и ушла в убыток.

Кроме того, прокуратура через суд признала юридический адрес «Билеткафе» недействительным. Теперь компании может грозить ликвидация. Ещё одна структура Реввы — «Войс медиа» — в 2025 году показала убыток в 19 тыс. рублей. Годом ранее её выручка превышала 5 млн рублей.

«Войс медиа продакшн», которой принадлежат права на музыкальные произведения, за тот же период тоже ушла в минус на 8 тыс. рублей. В 2024 году эта компания также показывала выручку около 5 млн.

На фоне проблем с бизнесом Ревва остаётся востребованным артистом. По данным «Базы», стоимость его выступления зависит от города. В Москве гонорар составляет около 5–6 млн рублей. В городах ближе к столице цена может доходить до 10 млн. Во Владивостоке и других удалённых регионах выступление Артура Пирожкова оценивается уже в 11–12 млн рублей. График артиста расписан до середины лета. В нём корпоративы, съёмки и разные мероприятия, хотя отдельные окна для новых заказов пока ещё есть.

Райдер Реввы в Москве называют относительно простым: артисту и команде нужно качественное питание. В регионах требования жёстче — перелёт бизнес-классом для артиста, эконом-классом для команды, отель не ниже пяти звёзд для Реввы и минимум четырёх звёзд для танцоров, а также премиальный автомобиль для передвижения по городу.

