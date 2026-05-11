На части МКАД временно закрывали движение

На Московской автомобильной кольцевой дороге (МКАД) ограничили движение утром 11 мая. Об этом сообщил столичный Дептранс.

«Движение временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе улицы Академика Чазова», — говорится в сообщении, опубликованном в 11:49 мск.

В 12:17 движение было временно приостановлено на съездах с Московского скоростного диаметра (МСД) на внутреннюю сторону МКАД в районе Бусиновской эстакады (78 км). В течение семи минут после этого движение восстановили в обоих случаях.

Также с 13:31 по 14:09 движение было закрыто на внутренней стороне МКАД в районе улицы Академика Чазова (59 км).