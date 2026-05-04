Дептранс Москвы: У попавшего в ДТП на МКАД грузовика выявлен перевес в 15 тонн
Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Столичный департамент транспорта сообщил, что у грузовика, ставшего участником дорожной аварии на МКАД, выявлен перевес в 15 тонн. По данным взвешивания, фактическая масса машины составила 40 тонн при допустимых 25 тоннах.
Инцидент произошёл в понедельник на 41-м километре кольцевой автодороги. Ранее столичный департамент здравоохранения информировал, что число пострадавших увеличилось до семи человек. В Госавтоинспекции уточнили, что, по предварительным данным, водитель КамАЗа совершил наезд на стоящие автомобили. В дептрансе также отметили, что причиной происшествия стал отказ тормозной системы грузовика. Погибших в результате ДТП нет.
«По предварительным данным, в результате взвешивания грузовика выявлен перевес 15 тонн. Допустимая масса грузового транспортного средства в снаряженном состоянии составляет 25 тонн, взвешивание показало 40 тонн (40840 килограмм)», — говорится в сообщении Telegram-канала дептранса Москвы.
