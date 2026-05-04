Дептранс Москвы: У попавшего в ДТП на МКАД грузовика выявлен перевес в 15 тонн

Ранее Life.ru писал, что автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига. На место прибыли пожарные и скорая помощь. Водитель, устроивший наезд, задержан полицией. О его личности и мотивах пока ничего не сообщается. По данным местных СМИ, он действовал один. Версия теракта проверяется, но официального подтверждения пока нет. Автомобиль, врезавшийся в толпу на торговой улице Гриммайше-Штрассе, унёс жизни двух человек. Ещё более 20 получили ранения, а двое из них находятся в реанимации в критическом состоянии.