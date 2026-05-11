Сбежавший из Венгрии экс-глава Минюста Польши объявился в США и готов к суду

Бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро, скрывавшийся от правосудия в Венгрии, объявил о своём переезде в Соединённые Штаты. Политик подтвердил информацию в эфире телеканала Republika.

«Я в Штатах, вчера прилетел. Это прекрасная страна, сильнейшая демократия мира», — заявил чиновник.

Он добавил, что готов предстать перед американским судом и назвал выдвинутые против него обвинения «сфабрикованными по политическому заказу».

По данным СМИ, опальный политик въехал в США по рабочей визе как журналист. При этом издание Gazeta Wyborcza утверждает, что разрешение на въезд Зебро и его супруге лично дал президент Дональд Трамп — партия «Право и справедливость», к которой принадлежит беглец, поддерживает тесные связи с движением MAGA.

Напомним, Збигнев Зебро получил политическое убежище в Венгрии еще в начале февраля. Ему было предъявлено обвинение по 26 пунктам, в том числе в незаконном прослушивании телефонов 578 польских политиков с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus, приобретённого в Израиле.