День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 11:36

Сбежавший из Венгрии экс-глава Минюста Польши объявился в США и готов к суду

Обложка © ТАСС / Tomasz Gzell / ЕРА

Обложка © ТАСС / Tomasz Gzell / ЕРА

Бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро, скрывавшийся от правосудия в Венгрии, объявил о своём переезде в Соединённые Штаты. Политик подтвердил информацию в эфире телеканала Republika.

«Я в Штатах, вчера прилетел. Это прекрасная страна, сильнейшая демократия мира», — заявил чиновник.

Он добавил, что готов предстать перед американским судом и назвал выдвинутые против него обвинения «сфабрикованными по политическому заказу».

По данным СМИ, опальный политик въехал в США по рабочей визе как журналист. При этом издание Gazeta Wyborcza утверждает, что разрешение на въезд Зебро и его супруге лично дал президент Дональд Трамп — партия «Право и справедливость», к которой принадлежит беглец, поддерживает тесные связи с движением MAGA.

Польша заявила о готовности «приютить» американских солдат после их ухода из ФРГ
Польша заявила о готовности «приютить» американских солдат после их ухода из ФРГ

Напомним, Збигнев Зебро получил политическое убежище в Венгрии еще в начале февраля. Ему было предъявлено обвинение по 26 пунктам, в том числе в незаконном прослушивании телефонов 578 польских политиков с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus, приобретённого в Израиле.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Польша
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar