Польша заявила о готовности «приютить» американских солдат после их ухода из ФРГ

Польша выразила готовность разместить на своей территории до пяти тысяч американских военнослужащих, которые могут быть переведены из Германии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Игнаций Немчицкий в интервью радиостанции RMF FM.

Он подчеркнул, что такое усиление было бы полезно для страны, и Польша готова оперативно развивать необходимую инфраструктуру для приёма дополнительного контингента. Немчицкий также заверил, что Варшава полностью готова обеспечить всем необходимым американских военнослужащих.

«Усиление такого рода было бы нам полезно. Конечно, мы были бы к этому готовы», — сказал Немчицкий.

Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. Американский президент, общаясь с представителями прессы, сообщил, что планируемое сокращение военного присутствия окажется намного серьёзнее упомянутой цифры в пять тысяч человек, причём итоговое уменьшение численности заметно превысит этот показатель. В настоящее время численность американского контингента в Германии составляет около 35 000 солдат и офицеров.