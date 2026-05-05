«Поезд ушёл»: Германия лишилась обещанных ракет США из-за решения Трампа

Надежды Германии на размещение американских ракет большой дальности для сдерживания России рушатся. Вывод тысяч американских военных из Германии, инициированный президентом США Дональдом Трампом, ставит под удар переброску в Европу крылатых ракет «Томагавк» – ключевого элемента этих планов, пишет Politico.

«Без них у Берлина и его союзников образуется брешь в обороне, которую быстро не заполнить», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, ракеты «Томагавк» дают НАТО существенное преимущество в дальности и мощности ударов по сравнению с европейскими арсеналами. Высокопоставленный дипломат альянса подчёркивает критический дефицит дальнобойных ракет у Европы.

Politico также напоминает о развёртывании США неядерных сил сдерживания в Европе в 2024 году в ответ на российские «Искандеры». Однако, по данным издания, планы Трампа по выводу американских войск из Германии, включая ракетное подразделение, в ответ на критику войны США против Ирана, ставят под угрозу стратегические расчёты Берлина.

Европа не имеет адекватной альтернативы «Томагавкам». Возможные решения, такие как модернизация ракет «Таурус» (которые значительно уступают в дальности), закупка американских ракет или разработка европейского проекта, потребуют много времени. Модернизация «Таурус» ожидается не ранее 2030 года, поставки «Томагавков» под вопросом из-за американских запасов, а новая европейская ракета появится не раньше чем через десять лет.

Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. Американский президент, общаясь с представителями прессы, сообщил, что планируемое сокращение военного присутствия окажется намного серьёзнее упомянутой цифры в пять тысяч человек, причём итоговое уменьшение численности заметно превысит этот показатель. В настоящее время численность американского контингента в Германии составляет около 35 000 солдат и офицеров.