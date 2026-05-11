В Испании умер участник эвакуации с охваченного хантавирусом лайнера MV Hondius

Напомним, в мае 2026 года внимание мирового здравоохранения привлекла вспышка хантавируса (штамм андес) на круизном лайнере MV Hondius, где из восьми заболевших скончались три человека. Этот штамм — единственный, способный передаваться от человека к человеку при тесном контакте, хотя основной путь заражения — воздушно-пылевой от грызунов. По оценкам ВОЗ, ООН и Еврокомиссии, риск широкого распространения инфекции в мире и Европе остаётся низким. В России Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле: на границах усилен санитарно-карантинный контроль, а вероятность мутации циркулирующих в стране местных хантавирусов (вызывающих ГЛПС) и их передачи между людьми оценивается как крайне низкая. На данный момент существует поддерживающая терапия, специфического противовирусного лечения не разработано.