День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 10:03

Минздрав Франции заявил о достаточном запасе масок из-за хантавируса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mbzfotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mbzfotos

Глава Минздрава Франции Стефани Рист заверила журналистов, что в стране достаточно масок на фоне случая заражения хантавирусом, зафиксированного у пассажирки с судна MV Hondius. Власти отметили, что запас средств защиты позволяет реагировать на возможные риски.

Ситуация остаётся под контролем профильных ведомств.

Генсек ООН оценил риск глобального распространения хантавируса с круизного лайнера
Генсек ООН оценил риск глобального распространения хантавируса с круизного лайнера

Ранее тест одной из граждан Франции с лайнера показал положительный результат; на судне была отмечена вспышка инфекции. В первый день эвакуации с круизного лайнера MV Hondius на берег сошли 94 человека. Судно стоит у Канарских островов после вспышки хантавируса на борту.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Франция
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar