Минздрав Франции заявил о достаточном запасе масок из-за хантавируса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mbzfotos
Глава Минздрава Франции Стефани Рист заверила журналистов, что в стране достаточно масок на фоне случая заражения хантавирусом, зафиксированного у пассажирки с судна MV Hondius. Власти отметили, что запас средств защиты позволяет реагировать на возможные риски.
Ситуация остаётся под контролем профильных ведомств.
Ранее тест одной из граждан Франции с лайнера показал положительный результат; на судне была отмечена вспышка инфекции. В первый день эвакуации с круизного лайнера MV Hondius на берег сошли 94 человека. Судно стоит у Канарских островов после вспышки хантавируса на борту.
