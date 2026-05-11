День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 14:52

Самый массовый бойкот за 70 лет: Пять стран проигнорировали Евровидение из-за участия Израиля

Пять стран бойкотируют Евровидение-2026 из-за участия Израиля

Обложка © ТАСС / HANNIBAL HANSCHKE / ЕРА

Обложка © ТАСС / HANNIBAL HANSCHKE / ЕРА

Пять государств решили проигнорировать конкурс Евровидение-2026 в знак протеста против допуска к нему Израиля. Как пишет «Би-би-си», в числе отказавшихся — Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения.

Нынешний бойкот стал самым массовым за всю 70-летнюю историю песенного соревнования. Национальные вещатели объясняют свою позицию военной операцией еврейского государства в секторе Газа, которая началась после атаки палестинской группировки ХАМАС в октябре 2023 года.

Европейский вещательный союз, который выступает организатором конкурса, напоминает: Евровидение — это состязание между телерадиокомпаниями, а не между странами. Тем не менее сложившаяся ситуация вновь спровоцировала споры о том, насколько политика влияет на конкурс и по каким правилам допускать к нему участников из зон вооружённых конфликтов.

Некоторые вещатели также полагают, что одновременное участие Израиля и Украины провоцирует политически ангажированное голосование. По их мнению, это подрывает главный принцип Евровидения — нейтральность.

Румынскую певицу заставили извиниться за два слова на русском языке на Евровидении
Румынскую певицу заставили извиниться за два слова на русском языке на Евровидении

Ранее сообщалось, что румынскую певицу Александру Кэпитэнеску могут снять с Евровидения-2026 ещё до начала конкурса из-за скандала вокруг её песни, в которой усмотрели пропаганду насилия. Исполнительница выиграла национальный отбор с композицией Choke Me, что переводится как «Удуши меня». Эта фраза в жёстком ню-метал-треке повторяется тридцать раз за три минуты. Текст вызвал резкое возмущение общественных организаций и профильных экспертов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Евровидение
  • Израиль
  • Испания
  • ирландия
  • нидерланды
  • исландия
  • словения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar