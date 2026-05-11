Самый массовый бойкот за 70 лет: Пять стран проигнорировали Евровидение из-за участия Израиля

Пять государств решили проигнорировать конкурс Евровидение-2026 в знак протеста против допуска к нему Израиля. Как пишет «Би-би-си», в числе отказавшихся — Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения.

Нынешний бойкот стал самым массовым за всю 70-летнюю историю песенного соревнования. Национальные вещатели объясняют свою позицию военной операцией еврейского государства в секторе Газа, которая началась после атаки палестинской группировки ХАМАС в октябре 2023 года.

Европейский вещательный союз, который выступает организатором конкурса, напоминает: Евровидение — это состязание между телерадиокомпаниями, а не между странами. Тем не менее сложившаяся ситуация вновь спровоцировала споры о том, насколько политика влияет на конкурс и по каким правилам допускать к нему участников из зон вооружённых конфликтов.

Некоторые вещатели также полагают, что одновременное участие Израиля и Украины провоцирует политически ангажированное голосование. По их мнению, это подрывает главный принцип Евровидения — нейтральность.

Ранее сообщалось, что румынскую певицу Александру Кэпитэнеску могут снять с Евровидения-2026 ещё до начала конкурса из-за скандала вокруг её песни, в которой усмотрели пропаганду насилия. Исполнительница выиграла национальный отбор с композицией Choke Me, что переводится как «Удуши меня». Эта фраза в жёстком ню-метал-треке повторяется тридцать раз за три минуты. Текст вызвал резкое возмущение общественных организаций и профильных экспертов.