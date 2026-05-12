11 мая, 23:38

В России началась короткая рабочая неделя

Обложка © Life.ru

С 12 по 15 мая в России действует сокращённый рабочий график — четыре рабочих дня подряд. Это следует из производственного календаря.

Сокращение связано с переносом выходного дня после майских праздников. День Победы пришёлся на субботу, из-за чего дополнительный нерабочий день был перенесён на 11 мая. Весной уже наблюдался аналогичный режим: в конце апреля рабочая неделя также была укороченной и охватывала период с 27 по 30 апреля.

А ранее врач-терапевт рассказала, почему после рабочей недели организм человека может «сдаться» именно в праздники и выходные. Специалист отмечает, что в условиях рабочей нагрузки организм активно производит стрессовые гормоны, такие как кортизол и адреналин. Люди могут уже заболевать, но из-за сосредоточенности на задачах и постоянного напряжения не замечают симптомов. Хронический стресс и переутомление негативно сказываются на иммунной системе.

Тимур Хингеев
