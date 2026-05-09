Работал всю неделю — заболел в выходные: Врач объяснила этот странный синдром

Знакомая ситуация: всю рабочую неделю человек чувствует себя нормально, а в субботу утром просыпается с температурой, насморком и ломотой в теле. У этого явления есть даже неофициальное название — синдром «воскресной ломоты». Врач-терапевт Кристина Радина объяснила Life.ru, почему организм нередко «сдаётся» именно в праздники и выходные.

По словам специалиста, в рабочем режиме организм активно вырабатывает стрессовые гормоны — прежде всего кортизол и адреналин. Человек может уже заболевать, но из-за концентрации на задачах и постоянного напряжения просто не замечает симптомы.

«Организм настроен на работу, на цель, на задачу, поэтому человек часто игнорирует ухудшение самочувствия. А когда переходит в состояние отдыха — болезнь проявляется в полной мере», — объяснила Радина.

При этом хронический стресс и переутомление негативно влияют на иммунную систему. Защитные механизмы организма ослабевают, и человек становится более уязвимым для вирусов и бактерий.

Как отмечает врач, во многих случаях болезнь начинается ещё в рабочие дни: появляется лёгкий насморк, слабость или недомогание. Однако человек продолжает работать на износ и не даёт себе восстановиться.

Почувствовал себя плохо только на отдыхе. То есть сам процесс начался раньше. Кристина Радина Врач-терапевт

Почему отдых тоже может быть стрессом

По словам Радиной, существует и психологическое объяснение этого феномена. Как ни странно, сам отдых тоже способен становиться стрессом для организма.

Поездка за город, отпуск или смена привычной обстановки воспринимаются мозгом как перемены, а любые перемены требуют адаптации. Новая среда, другой ритм и даже ожидание отдыха могут вызывать внутреннее напряжение.

Врач также упомянула психосоматический фактор: иногда организм словно пытается «защитить» человека от непривычной среды, реагируя болезнью на стресс от перемен.

Людные места повышают риск заражения

Ещё одна причина праздничных простуд — изменение образа жизни в выходные. Люди чаще посещают кафе, концерты, театры, выставки и другие общественные места, где возрастает количество контактов.

Особенно это касается тех, кто работает удалённо и большую часть времени проводит дома.

«Для многих отдых — это как раз возможность выбраться куда-то в новое место, оказаться в замкнутом пространстве с большим количеством людей. А там уже легко столкнуться с человеком, который болеет», — пояснила Радина.

В результате организм, ослабленный стрессом и усталостью, оказывается более восприимчивым к инфекциям именно тогда, когда человек наконец позволяет себе расслабиться.

Ранее Life.ru писал, что в 2027 году россиян ждут 118 выходных и праздничных дней, включая пять трёхдневных периодов отдыха и одни четырёхдневные каникулы.