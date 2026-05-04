Майские праздники продолжаются: когда нас снова ждут длинные выходные

В России завершились трёхдневные выходные, приуроченные к Празднику Весны и Труда. С понедельника, 4 мая, для большинства граждан началась стандартная рабочая неделя, однако затем россиян ждёт ещё одна короткая передышка.

Майское «путешествие» на работу будет коротким. Следующие длинные выходные начнутся в субботу 9 мая и продлятся три дня — до понедельника 11 мая включительно. Жители страны отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Таким образом, рабочая неделя с 12 мая окажется сокращённой на один день. А вот пятница, 8 мая, станет предпраздничной: продолжительность смены уменьшится на один час. Для тех, кто трудится по стандартному графику, это облегчение.

Тем временем в Кремле уже готовятся к центральному событию 9 Мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на параде ожидает «весь мир». Будущее выступление главы государства, по его словам, «очень важно». Ожидается, что лидер страны поздравит ветеранов, военнослужащих и всех граждан с великим праздником, а также коснётся текущей внешнеполитической повестки. Парад Победы на Красной площади по традиции начнётся в 10 часов утра.