«Отдыхают только 9 мая»: Кто из россиян остался без длинных выходных на День Победы

Для многих россиян майские праздники – это долгожданные длинные выходные. Но не для всех. Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ирина Рогалева в беседе с РИА «Новости» пояснила, что работники с шестидневной рабочей неделей в этом году практически не отдыхают.

По словам эксперта, для этой категории граждан перенос праздничного выходного дня в честь Дня Победы не производится.

«Для работников с шестидневной рабочей неделей перенос праздничного выходного дня в честь Дня Победы не производится, и они отдыхают только 9 мая, а 11 мая будет для них рабочим днём», – сказала Рогалева.

Таким образом, вместо трёх выходных подряд (9-11 мая), которые получают россияне с пятидневной рабочей неделей, их коллеги с шестидневкой будут отдыхать лишь один день –непосредственно 9 мая.

При этом россияне уже отдыхали по три дня подряд: с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества), с 7 по 9 марта (8 Марта) и с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда).

