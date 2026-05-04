Россиянам назвали число выходных в 2027 году

В 2027 году у россиян будет 118 выходных и праздничных дней. Это следует из производственного календаря, подготовленного Минтрудом, а также проекта правительственного постановления о переносе выходных.

Как пояснили в ведомстве, переносы праздничных дней позволят удобнее распределить время труда и отдыха. В результате в течение года пять раз появятся трёхдневные выходные — в феврале, марте, дважды в мае и в июне.

Кроме того, россиян ждёт один продолжительный четырёхдневный отдых — с 4 по 7 ноября.

Ранее россиянам напомнили про короткую рабочую неделю в мае. Это связано с переносом выходного дня из-за празднования Дня Победы, который в 2026 году выпадает на субботу. Нерабочий праздничный день переносится на ближайший рабочий день — понедельник. Таким образом, после 9 мая россияне получат дополнительный выходной.