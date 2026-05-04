Россиянам напомнили про ещё одну короткую рабочую неделю в мае

Россиян в первой половине мая ждёт ещё одна четырёхдневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходного дня из-за празднования Дня Победы, который в 2026 году выпадает на субботу.

Как сообщил РИА «Новости» доцент Юридического института РУДН Пётр Петкилев, нерабочий праздничный день переносится на ближайший рабочий день — понедельник. Таким образом, после 9 мая россияне получат дополнительный выходной.

Эксперт отметил, что для сотрудников на окладе такие праздничные дни не влияют на размер зарплаты. Доход остаётся прежним.