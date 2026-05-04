4 мая, 00:46

Россиянам напомнили про ещё одну короткую рабочую неделю в мае

Обложка © Life.ru

Россиян в первой половине мая ждёт ещё одна четырёхдневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходного дня из-за празднования Дня Победы, который в 2026 году выпадает на субботу.

Как сообщил РИА «Новости» доцент Юридического института РУДН Пётр Петкилев, нерабочий праздничный день переносится на ближайший рабочий день — понедельник. Таким образом, после 9 мая россияне получат дополнительный выходной.

Эксперт отметил, что для сотрудников на окладе такие праздничные дни не влияют на размер зарплаты. Доход остаётся прежним.

Компенсации и повышенный оклад. Какие выплаты положены за работу в майские праздники и как их получить
Напомним, короткой была и неделя с 27 по 30 апреля, поскольку 1 мая в этом году выпало на пятницу. Тем временем эксперты уже подсчитали, сколько рабочих дней ждёт россиян летом. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными летом 2026 года граждане будут работать 65 дней, а отдыхать – 27 дней.

Артём Гапоненко
