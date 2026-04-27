В России началась четырёхдневная рабочая неделя

В России стартовала четырёхдневная рабочая неделя. Это следует из производственного календарь на 2026 год. Граждане будут работать с понедельника 27 апреля по четверг 30 апреля включительно.

Четверг является предпраздничным днём накануне Праздника весны и труда 1 мая. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, продолжительность рабочего дня в этот четверг сокращается на один час. Затем россиян ждут выходные с 1 по 4 мая включительно.

В мае граждан ожидает ещё одна укороченная рабочая неделя. Понедельник 11 мая будет выходным, поскольку День Победы 9 мая в 2026 году выпадает на субботу и переносится. Таким образом, с 12 по 15 мая придётся работать четыре дня, после чего последуют обычные выходные 16-17 мая.

Тем временем эксперты уже подсчитали, сколько рабочих дней ждёт россиян летом. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными летом 2026 года граждане будут работать 65 дней, а отдыхать – 27 дней. В прошлом году показатели были иными: 63 рабочих дня и 29 выходных. Таким образом, летом-2026 работать придётся на два дня больше, чем годом ранее.