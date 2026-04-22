Пластиковые помидоры и вечная простуда: 95% россиян живут с хронической нехваткой витамина С

Хроническая нехватка витамина С добралась до 95% жителей России. Люди жалуются на постоянные болезни и упадок сил, и одной из главных причин этой постзимней «просадки» стали овощи с фруктами — современные, красивые, но почти бесполезные. Об этом сообщает Mash.

Сельхозугодья эксплуатируют на износ, а землю пичкают химикатами, чтобы брокколи, перцы и помидоры выглядели аппетитно на магазинных полках. Обратная сторона медали — за последние 50 лет количество витамина С, меди и магния в этих дарах природы сократилось вдвое. Отсюда бесконечные простуды и проблемы с иммунитетом.

Впрочем, врачи призывают не списывать всё на скудный рацион. Бесконечная усталость часто связана с повседневной рутиной, стрессом и «токсичным» окружением. Организм в целом плохо усваивает витамины из растений, так что без дополнительных анализов бросаться за добавками бессмысленно.

Но небольшая надежда всё же есть. Например, в свёкле за те же десятилетия стало больше железа и калия. А диетологи советуют налегать на сезонные продукты, шиповник и печень. В субпродукте около 27% суточной нормы витамина С и куча других микроэлементов. Главное — помнить: витамин не накапливается в теле, поэтому пополнять запасы нужно регулярно.

К слову, если у вас нет сил, настроение нулевое и кожа шелушится, то это не хандра, это сигнал от организма.