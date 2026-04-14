Ищите в капусте: В чём уникальность витамина U, который вовсе не витамин

Так называемый витамин U, строго говоря, витамином не является, это полезное вещество, которое просто не попало в официальную классификацию, рассказал в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Сергей Вялов.

«Этим начинают пользоваться, чтобы привлечь дополнительное внимание, что есть витамин такой, про который не говорят. На самом деле это не витамин, но для удобства названия, чтобы химическую структуру всю не произносить постоянно, его так по привычке называют витамин», — отметил кандидат медицинских наук.

По его словам, основной источник вещества — обычная капуста, а главное действие заключается в помощи в заживлении слизистой оболочки. При атрофии желудка, которая ведёт к раку, у витамина U есть лечебный потенциал, резюмировал эксперт.

