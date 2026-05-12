Бомбардировщик США B-1B Lancer совершил полёт над Ближним Востоком

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США совершил полёт над Ближним Востоком 9 мая. Информацию об этом распространило Центральное командование американских вооружённых сил.

Военные опубликовали фотографию самолёта и краткое сообщение в соцсети X. В CENTCOM уточнили, что полёт прошёл в рамках тренировочной операции, однако конкретный маршрут бомбардировщика раскрывать не стали.

Дополнительных данных о продолжительности полёта, задачах экипажа и странах, над которыми проходила миссия, американская сторона не привела. Также CENTCOM не уточнило, сопровождали ли самолёт силы союзников в регионе.

B-1B Lancer остаётся одним из основных стратегических бомбардировщиков США. Самолёт способен нести крупную боевую нагрузку и выполнять дальние миссии без захода на промежуточные аэродромы.

Ранее сообщалось, что Иран мог перевести часть военной и гражданской авиации в Пакистан и Афганистан на фоне опасений возможных ударов США. Иранские военные самолёты, включая разведывательный RC-130 на базе C-130, перебросили на авиабазу Нур-Хан неподалёку от Исламабада. Одновременно авиакомпания Mahan Air до начала боевых действий направила несколько гражданских лайнеров в Кабул. Позже, как утверждали источники CBS News, самолёты переместили в аэропорт Герата рядом с иранской границей. Причиной называли обострение ситуации между Пакистаном и Афганистаном.