День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 06:43

Как сложилась жизнь чудом выжившего на «Титанике» россиянина и почему его болезнь осталась загадкой

Потомки спасшегося с «Титаника» осетина переехали в Москву и помогают людям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Потомки уроженца Северной Осетии Мурзакана Кучиева, который чудом остался жив после крушения «Титаника», дали эксклюзивное интервью SHOT. Сейчас семья живёт в столице, занимается благотворительностью и хранит удивительные подробности о родственнике.

Внучка спасшегося с «Титаника» осетина. Видео © Telegram / SHOT

В 1912 году 22-летний парень отправился на заработки в Америку на злополучном лайнере. Билет был в третий класс. Перед ударом об айсберг Мурзакана укачало — он вышел на палубу подышать. Когда экипаж заблокировал нижние палубы ради спасения богачей, наш земляк уже был наверху. Он прыгнул в ледяную воду одним из первых и потерял сознание. Подобрала Кучиева легендарная шлюпка «Непотопляемой» Молли Браун. Очнулся он только на спасательном судне «Карпатия».

После возвращения домой Мурзакан стал знаменитостью в Осетии. В селе Кадгарон дети играли «в героя Мурзакана» вместо настольного Чапаева. Однако спустя время у мужчины началась странная болезнь: с ног слезала кожа, поднималась высокая температура. Врачи так и не поставили диагноз.

  • Архивные фото Мурзакана Кучиева. Фото © Telegram / SHOT
    Архивные фото Мурзакана Кучиева. Фото © Telegram / SHOT
  • Архивные фото Мурзакана Кучиева. Фото © Telegram / SHOT
    Архивные фото Мурзакана Кучиева. Фото © Telegram / SHOT

Архивные фото Мурзакана Кучиева. Фото © Telegram / SHOT

1 / 2

Внучка спасшегося Индира Георгиевна долгие годы трудилась механиком в сельском хозяйстве. А её сын развивает проекты благотворительного фонда и работает в московском арт-пространстве. В республике по сей день помнят о подвиге земляка.

Думаете, знаете всю правду о «Титанике»? Вот почему 115 лет назад непотопляемый лайнер ушёл на дно за 3 часа
Думаете, знаете всю правду о «Титанике»? Вот почему 115 лет назад непотопляемый лайнер ушёл на дно за 3 часа

Ранее Life.ru писал, что в Белфасте 950 дронов воссоздали образ «Титаника». Инсталляция прошла в рамках проекта BBC «Сделано здесь», посвящённого промышленной и культурной истории Северной Ирландии. Экспозиция была вдохновлена четырехсерийным телесериалом BBC «Титаник тонет сегодня», который был снят и спродюсирован в Северной Ирландии.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar