«Поклон ветру в полдень гарантирует здоровье»: Как правильно провести День девяти целителей

12 мая православная церковь чтит память девяти мучеников Кизических. В народе их прозвали «девятью целителями». «Царьград» рассказывает, что можно, а что нельзя делать в этот день.

В конце III века в городе Кизик язычники преследовали христиан. Девять проповедников открыто укрепляли веру в Христа. Их схватили, пытали и казнили за отказ отречься от Спасителя. Когда к власти пришёл Константин Великий, гонения прекратились, а нетленные тела мучеников обрели в храме. От святых мощей стали происходить чудеса — исцелялись больные и безумные.

В народе верили, что в День девяти целителей святые помогают одолеть любые недуги. Крестьяне ходили к знахаркам на заговоры или читали молитвы дома. Женщины посвящали этот день сбору трав — считалось, что любая зелень и коренья становятся намного целебнее.

Обряд на здоровье: ровно в полдень нужно выйти на улицу, встать лицом к ветру, поклониться ему и постоять так несколько минут. Считается, что это избавляет от усталости и болезней на год вперёд.

Что нельзя делать: ссориться с родными (ссора может затянуться надолго), оставаться в одиночестве (весь год пройдёт в тоске), завидовать и рассказывать о своих планах (задуманное провалится).

Приметы: если майские жуки летают стаями — лето будет засушливым и жарким. Муравьи на возвышенностях — скоро дождь. Ясный рассвет — к урожайному и тёплому лету.

А ранее россиянам раскрыли, какие народные приметы реально предсказывают погоду. По словам синоптика, народные приметы, связанные с физическими характеристиками атмосферных процессов, такие как низкий полёт ласточек, действительно обладают метеорологической обоснованностью.