Cломали гортань и бросили умирать: Уроженца Гвинеи жестоко убили в Москве

В Москве жестоко убили 68-летнего выходца из Гвинеи. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, преступление произошло в жилом доме на улице Обручева. Под подозрение попал сын погибшего Сидибе.

Следователи полагают, что между родственниками вспыхнула ссора. В ходе конфликта Сидибе накинулся на отца с кулаками. Мужчине диагностировали тяжелейшую травму — перелом гортани.

Нападавший, работающий строителем, скрылся, оставив отца в беспомощном состоянии. Уроженца африканской республики экстренно госпитализировали. Однако полученные увечья оказались несовместимыми с жизнью. Потерпевший скончался в стенах больницы.

Сейчас на месте происшествия трудятся криминалисты. Они собирают улики и опрашивают возможных очевидцев расправы.