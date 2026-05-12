Cломали гортань и бросили умирать: Уроженца Гвинеи жестоко убили в Москве
Уроженца Гвинеи убили в квартире на улице Обручева в Москве
© Shutterstock / FOTODOM / Mitch Saint
В Москве жестоко убили 68-летнего выходца из Гвинеи. Об этом сообщает SHOT.
По предварительным данным, преступление произошло в жилом доме на улице Обручева. Под подозрение попал сын погибшего Сидибе.
Следователи полагают, что между родственниками вспыхнула ссора. В ходе конфликта Сидибе накинулся на отца с кулаками. Мужчине диагностировали тяжелейшую травму — перелом гортани.
Нападавший, работающий строителем, скрылся, оставив отца в беспомощном состоянии. Уроженца африканской республики экстренно госпитализировали. Однако полученные увечья оказались несовместимыми с жизнью. Потерпевший скончался в стенах больницы.
Сейчас на месте происшествия трудятся криминалисты. Они собирают улики и опрашивают возможных очевидцев расправы.
