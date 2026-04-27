Завершено расследование дела о жестоком убийстве экс-мэра Самары и его жены

Следователи завершили расследование уголовное дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, подозреваемой значится внучка пожилой пары, которая травила родственников из-за многомиллионного «наследства». Как пишет «ВолгаНьюс», в случае отсутствия необходимости дополнительных проверок, дело передадут в суд.

Материалы уголовного дела из 37 томов в настоящее время переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Самарский областной суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста внучки экс-мэра Екатерины Тарховой. Её подельником называется Дмитрий Метревели. После расправы над близкими девушка украла из их дома более 2,5 млн рублей, также украшения, средства со счетов, дивиденды от бизнеса, иномарку.

Напомним, 5 февраля стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых. В тот же день была арестована их внучка, подозреваемая в совершении преступления из-за крупной суммы денег – 145 миллионов рублей. На допросе Екатерина призналась, что вынесла останки родственников на свалку. Девушка более недели отравляла пожилую пару. Предположительно, с декабря 2024 года она регулярно навещала дедушку и бабушку, каждый раз добавляя им в пищу ядовитые вещества.