Друзья экс-мэра Самары Тархова заподозрили неладное из-за отсутствия приписки в СМС

Друзья и знакомые бывшего мэра Самары Виктора Тархова начали подозревать неладное, когда в переписке с ним исчезла характерная подпись «ВАТ». Как выяснилось позже, сообщения с телефона экс-мэра писала его внучка Екатерина. Об этом в интервью программе «Расследование Эдуарда Петрова» на «России 24» рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области Павел Жилюнов.

Инцидент начался в предновогодний период 2024 года, когда в полицию обратился пожилой мужчина с заявлением о пропаже своего давнего приятеля Виктора Тархова. Бывший градоначальник перестал выходить на связь, не отвечал на телефонные звонки и не появлялся на улице. Как отметил Жилюнов, Тархов всегда подписывал свои сообщения инициалами «ВАТ» (Виктор Александрович Тархов), обычно отвечая кратко: «У меня всё хорошо, ВАТ». Однако в новых сообщениях эта характерная подпись отсутствовала, что и насторожило близких.

Родственники и коллеги разыскали внучку Тарховых Екатерину, чтобы выяснить судьбу пожилой пары. Девушка предоставляла противоречивую информацию: на работе она утверждала, что бабушка тяжело заболела и была перевезена на частной медицинской машине в клинику Московской области, запрашивая у руководства крупную сумму на лечение. В других же беседах она рассказывала, что родные уехали отдыхать, где бабушка слегка приболела.

Как установила полиция, запросившая детализацию телефонных соединений, мобильные телефоны Виктора и Натальи Тарховых продолжали находиться в Самаре, что противоречило версии об их отъезде в Московскую область или на отдых.

Напомним, что 5 февраля стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых. В тот же день была арестована их внучка, подозреваемая в совершении преступления из-за крупной суммы денег – 145 миллионов рублей. После расправы Екатерина вынесла останки родственников на свалку. Недавно выяснилось, что девушка на более недели отравляла пожилую пару. Предположительно, с декабря 2024 года Екатерина регулярно навещала дедушку и бабушку, каждый раз добавляя им в пищу ядовитые вещества.