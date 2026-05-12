Названа причина смерти актёра Александрова из «Папиных дочек» и «Ворониных»

Причиной смерти актёра Вадима Александрова стал сердечный приступ, также заслуженный артист России боролся с онкологией. Об этом пишет SHOT.

Напопмним, актёр театра и кино Вадим Александров умер 8 мая. Зрителям он был известен по сериалам и фильмам «Папины дочки», «Солдаты», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Мы из джаза», «Моя прекрасная няня» и «Воронины». Ему было 86 лет.