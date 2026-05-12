Магнитные бури 12–14 мая: Учёные встревожены — ждут третьего взрыва у Земли. Буря приближается? Солнце снова играет на нервах Земли, и эти дни — не такие спокойные, как кажется. Пока магнитосфера держится, но тревожные сигналы уже есть. Разбираемся, что готовят 12–14 мая и почему даже лёгкие колебания могут ударить по самочувствию. 12 мая, 09:33 Магнитные бури 12–14 мая 2026: Будущая буря Kp 5 и официальный прогноз ИКИ РАН для метеозависимых. Обложка © Chat GPT

Пока одни радуются затишью после бурных майский длинных выходных, учёные осторожно намекают: расслабляться рано. На Солнце снова происходят процессы, которые могут резко изменить картину. И дело уже не в текущих показателях, а в том, что может прийти следом.

В ИКИ РАН прямо говорят: «В общем, не будем дальше заниматься ловлей блох. В любом случае игра сейчас идёт не на это, а на то, будет ли через 2–3 дня третий взрыв уже напротив Земли». По их словам, активная область на Солнце ведёт себя тревожно — почти как та самая легендарная группа пятен 4274, которая в прошлом году довела всё до магнитной бури сильнейшего уровня G5. Учёные даже не исключают, что мы видим её своеобразное «возвращение».

И вот на этом фоне особенно важно понять, что происходит прямо сейчас — в ближайшие три дня. Потому что именно они покажут, останется ли всё в рамках лёгких колебаний, или станет прологом к чему-то более серьёзному.

Прогноз магнитных бурь на 12, 13, 14 мая 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури ИКИ РАН: чего ждать 12–14 мая 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

12 мая. День начинается относительно спокойно, но назвать его полностью безопасным нельзя. Индекс Kp держится в районе 2–3, местами подбираясь к границе возмущённого состояния. Магнитосфера не штормит, но уже «дышит неровно». По вероятностям всё выглядит неоднозначно: около 39% — шанс, что всё останется спокойно, но уже 35% приходится на возмущения и 26% — на полноценную бурю. То есть почти каждый четвёртый сценарий — это скачок, который метеозависимые могут почувствовать.

И именно в такие дни чаще всего возникают странные состояния: вроде всё «по графикам нормально», а голова давит, появляется усталость, скачет давление. Это как раз тот случай, когда организм реагирует раньше, чем цифры становятся красными.

13 мая. Вот здесь ситуация начинает сгущаться. По графикам Kp всё ещё держится в пределах 2–3, но общий фон уже другой — напряжённый. И это подтверждают вероятности: шанс магнитной бури резко вырастает до 45%. Ещё 40% — это возмущения. На спокойствие остаётся всего 15%. Фактически это переломный день. Внешне буря может не «включиться» на полную, но магнитосфера уже находится в нестабильном состоянии. Именно такие дни чаще всего дают те самые «непонятные» симптомы: тяжесть в голове, раздражительность, скачки настроения, проблемы со сном.

Официальный график прогноза магнитных бурь на 12, 13, 14 мая 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

И важно: другая метеостанция уже трактует ситуацию жёстче. По их данным, буря может считаться начавшейся и растянется как минимум на несколько дней. То есть пока официальные графики держатся на грани — альтернативные прогнозы уже говорят: процесс пошёл.

14 мая. На первый взгляд — облегчение. Вероятность спокойного состояния возрастает до 68%, буря — всего 12%, возмущения — около 20%. Но есть нюанс. По белому графику видно: к вечеру показатель резко подскакивает до Kp 5. То есть почти весь день проходит относительно ровно, а затем — резкий всплеск.

Какой силы будет магнитная буря? Прогноз геоштормов в Москве на 12–14 мая 2026 года. Фото © Time-In.ru

Это самый неприятный сценарий для самочувствия. Когда организм успевает «расслабиться», а потом получает удар. Такие скачки часто ощущаются сильнее, чем стабильная буря: появляется резкая головная боль, слабость, ощущение «ватной» головы. Именно поэтому 14 мая может оказаться коварнее, чем кажется по цифрам в начале дня.

Вот и получается, что эти три дня будут не про сильную бурю «здесь и сейчас», а про нарастающее напряжение. Магнитосфера словно раскачивается, проверяя границы. Важно помнить: текущие показатели ещё не финал. Если солнечный ветер действительно усилится и тот самый «третий выброс» пойдёт в сторону Земли, ситуация может резко измениться уже после 14 мая.

Поэтому если вы уже чувствуете усталость, давление или головную боль — это не «накрутка». Это как раз тот случай, когда организм реагирует на то, что только начинает происходить. И, судя по всему, это ещё не конец истории. А ранее Life.ru делился общим прогнозом на май 2026, составив календарь магнитных бурь по дням.

Авторы Карина Морозова